Kurikael kakas Vallimäe vabaõhukeskuses aknalauale

Paljud jalutajad ilmselt ei tule selle peale, et võiks paar aastat tagasi valminud Vallimäe vabaõhukeskuse tualetis huligaanitseda ning väljaheiteid aknalauale sokutada, joogi- ning näksiautomaate lammutada ja sealt kaupa varastada. Viimase kuu jooksul on selliseid sigadusi tegevad kratid aga Rakvere kultuurikeskusele korralikult peavalu valmistanud.

Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte kinnitas, et automaate on rüüstatud ning neist suisa varastatud. Näpatud šokolaadid ja limonaadid toovad pikanäpumeestele aga rohkem pahandust kaela kui asi väärt. Nimelt on Vallimäel turvakaamerad ja nende salvestistega tegeleb praegu politsei.