Kanamuna hind on tõusnud kõrgustesse

Rimi Eesti vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats märkis, et eelmise aastaga võrreldes on olnud kanamuna hinnakasv koguni 45 protsenti. “Päris kosmiline, kui vaadata, et siin muude toodete kohta räägitakse paarikümneprotsendilisest kasvust,” ütles Bats. Ta lisas, et enamik sellest hinnatõusust on toimunud alates selle aasta jaanuarist.