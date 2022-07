Näitlejad ausalt tuntusest ning tänaval märkamisest

Väli rääkis, et teab olukordi, kus näitlejat on kiidetud või laidetud tema tegelaskuju eest, unustades, et tegu oli näitlejatööga. “Kui sa mõnes sarjas politseid kehastad, siis huumor, mida üritatakse teha, läheb politseiteemadele,” rääkis Väli ja lisas, et enim tunnevad teda ära lapsed, kes kipuvad näpuga näitama.