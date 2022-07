Vanatoa külakalmistult leiti sõlgi ja Rootsi ööre

Murdunud ja paranenud sääreluuga naine, vanem kui 50-aastane kõvasti tööd teinud mees ja kolme-neljaaastane laps, kel kaelas õigeusu rist – need on kolm luustikku, mis Vanatoa arheoloogilistelt kaevamistelt kaasa võetakse, et neid Tartu ülikoolis teaduse huvides uurida.