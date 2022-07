Lääne-Viru endised parempoolsed suhtuvad loodavasse erakonda Parempoolsed leigelt

Isamaasse kuuluvad poliitikud, kes varem on erakonna parempoolsele seltskonnale poolehoidu avaldanud, kinnitasid Virumaa Teatajale, et nemad jäävad Isamaa liikmeteks edasi.

Isamaa Lääne-Viru piirkonna esimees Marko Pomerants on avaldanud varem avalikult toetust Lavly Perlingule, Parempoolsete ühele juhtfiguurile. Nüüd ütles Pomerants, et Parempoolsete seltskond on talle inimestena jätkuvalt sümpaatne, kuid tema ise Isamaast lahkuda ei kavatse.