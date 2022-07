Vihula mõisas käivad telesaate võtted

TV3 turundus- ja kommunikatsioonijuhi Annely Adermanni sõnul ostutus Vihula mõis ideaalseks võttepaigaks, sest seal on ilu, helgust, rõõmu, glamuuri ja armastust, mis iseloomustab maailmakuulsal formaadil "The Bachelorette" põhinevat sarja "Vallaline kaunitar".

"Vihula mõis on täpselt see paik, mis toob inimeses välja parima ning vastab kõigile neile tingimustele," ütles Adermann. Lisaks seob TV3 ja Vihula mõisa pikem koostöö, viimati filmiti mõisapargis "Suviseid seitsmeseid". "Kogemused on vaid ülivõrdes," sõnas Adermann.