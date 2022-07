Nimekirjas on kaup, mida poeskäijad tavaliselt ostavad, ja toodete hulgast on välja valitud soodsaimad. Hindades ei kajastu kliendisoodustused, mis rakenduvad kliendikaardi olemasolul.

Sattudes kuu lõpus poodi, on märgata, et inimesed jälgivad tavapärasest rohkem toidukaupade maksumust ning poekorvid ja -kärud on harilikust tühjemad.