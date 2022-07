Kolumn: ära alaverista Eesti sporti!

Mida on muutnud aastatepikkune tõdemine, et meie sportlaste ettevalmistus ei päde? Midagi. Ikka tambitakse maksumaksja raha järeltõdemustesse, et vorm oli valesti ajastatud või ortopeedilised sisetallad jäid rõivistusse. Taustaks treenerite tavapärane mulin: oh oleks meil sama eelarve nagu USA-l, küll me siis alles teeks. Ega raha ei jookse. Raha paneb ainult hüppama. Aga keegi ei küsi ka, kui kõrgele peab hüppama. Küsitakse hoopis veel raha juurde ja minnakse alpimajja aklimatiseeruma. Muidu ei pruugi kehalised toimingud järgi tulla, kui sportlased kõrgele hakkavad hüppama. Ette peab mõtlema.