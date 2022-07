Eesti suurim rannafestival tõi ka sellel aastal Võsule pidutsema tuhandeid inimesi

Festivali üks peakorraldajatest Kristiina Isand-Savinski oli juubelifestivali ajal emotsioonidest pungil. Ta leidis, et esimese ja selle aastase festivali vahel on suurim muutus ajakasutus. “Me oskame paremini aega planeerida ja leida võimalusi, et pakkuda kõige vägevamat elamust,” sõnas naine.

Isand-Savinski rääkis, et tänavu võtsid ka korraldajad aega selleks, et nautida oma töö vilju ja kuulata artistide esitusi, kes festivali laval üles astusid. Sellel aastal oli peakorraldaja sõnul festivali toidutänav mitmekesisem ning naine tõi eraldi välja ka panditopsi süsteemi kasutamise. “Prügi on oluliselt vähem ja inimesed on palju vastutustundlikumad," ütles Isand-Savinski.