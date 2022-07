Uuest nädalast hakkab sadama ning võib tulla äikest

Päeval liigub madalrõhuala edasi põhja poole. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis on kohati oodata tugevat vihmasadu ja äikest. Tuul pöördub itta ja kagusse ning tugevneb veidi. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 15, päeval 18 kuni 23, Lõuna-Eestis vihmapilvede all 15 kuni 17 kraadi.