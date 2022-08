Algas vähipüügihooaeg

Keskkonnaameti jahinduse ja veeelustiku büroo juhataja Aimar Rakko sõnul on jõevähi arvukus Eestis viimastel aastatel püsinud stabiilne. Jõevähki ohustavad enim võõrliigid, mis pakuvad konkurentsi nii elupaikadele kui ka söögile, levitavad haiguseid, mis jõevähile on ohtlikud, kuid võõrliigid ise on nendele haigustele resistentsed. Ohustavad võõrliigid on ogapõskne vähk, signaalvähk ja vähe levinud marmorvähk. "Ameerika päritolu vähi võõrliike on avastatud Eestis kümnetes veekogudes ja nende väljatõrjumine on praktiliselt võimatu. Seejuures levivad vähi võõrliigid looduses reeglina just inimese käe läbi," ütles Rakko.