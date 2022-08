Sel nädalavahetusel toimub kolmas Wähja festival

Festivali üks korraldajatest Kaur Salus sõnas, et kavas on juba traditsiooniks saanud tegevused, mis inimestele meelt mööda on. Sel aastal on festivali laat aga suurem ning sealt saab igaüks soetada endale kohalikku ja kvaliteetset head-paremat ning lisandunud on käsitöö. Toidualal saab süüa vähisuppi ja mereanniroogi ning esimest Wähja festivali oma jäätist. Toimub näkitriatlon ning muidugi õpitakse vähitoitude tegemist. Asjatundjad peavad huvilistele loenguid jõevähkidest ja vähipüüdmisest ning Salus sõnul on Wähja festivalil kohal keskkonnaamet, kes tutvustab võõrliike.