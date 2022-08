Välisturistide ootused ja harjumused Eestis ööbides on erinevad.

Eri rahvusest turistid on siinsetes majutuskohtades tihedad külalised. Nii on majutajad selgeks saanud, kuidas Eestisse sattunud turistid puhates käituvad. Ööbimisasutused selgitavad, millised on välisturistide peamised eripärad.