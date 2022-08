Onu Kaljusid on vaja

Onu Heinode kõrval on ka hoopis teistsuguseid onusid. Ma tahan rääkida onu Kaljudest. Eelkõige ühest onu Kaljust, kes suri 90-aastasena kolme nädala eest. Ometi ei ole käesolev kirjatükk järelehüüe – sellele ei ole taotluslikult lisatud musta leinaraami, isegi Kalju perenime või daatumeid ei ole võimalik siit leida –, see on pigem ood elule. See on täis lootust, et onu Kalju moodi mehi veel võimalikult palju leidub.