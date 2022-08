Valesti ehitatud saunakeris tõi kaasa tulekahju

1. augustil kell 10.54 teatati häirekeskusele, et Väike-Maarja vallas Kroonu külas on rikkis veoauto mootorist teele voolanud õli. Väljakutsele reageeris Väike-Maarja päästekomando. Päästjad katsid viieruutmeetrisele alale voolanud reostuse absorbentainega. Lekke eest veoauto omanikku ei trahvitud, sest tegemist oli väikeõnnetusega, mida ikka juhtub. See ei põhjustanud keskkonnale olulist kahju.