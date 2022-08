Torpeedod elulainetes

Jaanis Valgu Käptn on tõsine merekaru, tugev, aga tasane heasüdamlik mees, kes on valmis igaühte päästma, toetama ja aitama ning austab seadust ja korda. Need asjad kipuvad tihtipeale omavahel sõlme minema ning elu keerab tema südametunnistuse laevukest ühele ja teisele poole kreeni. Õnnekombel on mehele antud pehme loomus ja paindlik mõtteviis, mis lubab teha valgustkartvamaid tegusid viimast või vähemasti eelviimast korda.

Tanel Saar mängib Viinakuradi tõepoolest kuratlikuks – meheks, kes ei pelga keda kuraditki, kel on elu kõripidi pihus, keda kardetakse ja austatakse ning kes on sarmi ja jõukuse toel harjunud vallutama iga naise, kellele pilk pidama jääb. Tema ümber hõljub ahvatlev ja hirmutav tumeduse oreool, aimus, et see mees ei löö millegi ees risti ette. Vaid Virtin teab, kuidas Viinakuradi taglases tuuli juhtida.

Merilin Kirbits ei hoia piiritusekuninganna Hilda Warmana kokku värve ega temperamenti. See paadiserval ahnelt suitsu pahviv rase naine, kes on just vanglast vehkat teinud, on kui kontsentreeritud tahe, julgus, ettevõtlikkus ja sihikindlus. Väänab seelikust merevett, silmad põlemas ja pea plaane täis. Lausa hambad irvi lõriseb ta igaühe peale, kes seisab tema ja merre peidetud varanduse vahel. Malbemal moel piiritusekuningannaks ei saada. Võimas ja pöörane, samas tunnetuslikult täpne roll.