Hea õpetaja leidmine võrdub loteriivõiduga

Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum ütles, et tema teada on kõik korras ja valla haridusasutustes vajalikud pedagoogid olemas. Samas lisas vallajuht, et praegu pole ka kelleltki täpsemalt küsida, sest koolijuhid ja omavalitsuse haridustöötaja puhkavad.