Läsna teatri suvetükid aitavad avada inimolemust

Läsna teatri kirglik näitleja Lisete Laisaar, kelle mängida on kõigis suvel lavale toodavais tükkides kanged naiskarakterid, sõnas, et päris teatrimaratoniks augustis toimuvat nimetada ei saa, ent mõnus suveteatri suvi on see küll. Enne esimest sumedat teatriõhtut piilusime Lisete loodavate karakterite sisse ja püüdsime neid veidi lahata, et näha, kellega on vaatajal võimalik kohtuda.

Esimene lavastus on Eduard Vilde “Kippari unerohi”, kus Lisete on naispeategelase Maria Koidu ehk Maarja rollis. “Ta on lihtne tüdruk, kes on armastuse nimel valmis kõigeks,” alustab näitleja kirglikult. “Lugu on ju kurb – noormees otsib pruuti, kellel oleks palju raha. Aga mul ei ole seda raha kusagilt võtta. Ja siis ma hakkan mõtlema, kuidas seda saada. Kuna ma olen teenijaks rikka kippari juures, siis tüdruk mõtlebki, et too võiks teda seejuures aidata,” jututab Lisete. (Oma rolli kirjeldades vaheldub Lisete jutus minavorm kolmanda isikuga. Mõistan – näitleja jaoks saab roll osaks enesest. – KD) “Kui alguses on juttu lihtsalt andmisest, siis hiljem tuleb ikkagi osutada ka vastuteene. Laps, kes kippariga saadakse, antakse Tallinnasse kasvatada ja tehakse nägu, et midagi pole olnud, ma abiellun kippariga, kes peaks kohe surema, mu igatsetud peig läheb pikale merereisile, tagasi tuleb ta juba kihlunult ja mina kaotan kõik – kippari unerohi pakub mulle igavest puhkust,” teeb Lisete emotsionaalse kokkuvõtte Vilde kirjutatust. “Mina ise mõtlen, et see tegelane on lihtne tüdruk, kes soovib ja unistab armastuse nimel kõike kõige paremat, ent lihtsalt ta ei tea ega oska paremini,” räägib näitlejanna.