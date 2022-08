Vaataja tajub kunstniku suurt armastust – armastust kunsti, elu ja Anne Kokkovi vastu

Vello Puujala tööd on vormilt lihtsad ja arusaadavad (“Väikelinn saarel”, 1985; “Kuressaare lossipark ja kahuritorn”, 1983). Taieste tagamaade lõputus kirevuses tajub vaataja kunstniku tungivat soovi edasi anda oma hinge otsingu mõõtmatut ning hoomamatut suurust, selle leitavust (“Pikk tänav”, 1994). Motiividelt on tööd äratuntavad, nüansirikkad, kohati küll abstraktsed, aga siiski olustikku aimavad (“Talvine Rakvere”, 1994). Taiesed on rõõmsameelsed, värvirikkad ja endasse süüvivad (“Põllulilled vaasis”, 1980). Töödes kohtab autorile omast sügavust, kirge, eksperimentaalsust, professionaalsust, leidlikkust ja ülimat voolavust.