Bolt Food lõpetab Rakveres tegevuse

Bolt Foodi ametlikus kirjas, mis klientidele augusti esimesel päeval saadeti, seisab, et Bolt Foodi jaoks on oluline pakkuda klientidele kvaliteetset teenust. “Kahjuks pole meil erinevatel põhjustel õnnestunud Rakveres oma eesmärke täita ja seetõttu otsustasime tegevuse siin lõpetada,” seisab pöördumises, mille lõpus avaldatakse lootust, et ühel päeval naastakse ja pakutakse taas toidukulleri teenust.