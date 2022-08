Alar Karis: kõik ei pea ju teadlaseks hakkama

Eesti president Alar Karis tervitas Käsmu kohale tulnud noori ja meenutas oma avakõnes, et üheskoos töötades suudavad inimesed maailma muuta, vihjates sellega keskkonnaprobleemidele, mis on paratamatult saanud meie kõigi ühiseks mureks. Lisaks programmi juhtidega kohtumisele ja ilmavaatluse jälgimisele leidis president aega selleks, et anda Virumaa Teatajale lühiintervjuu.