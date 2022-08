Käsmu kogunes teadushuvilisi üheksast riigist

Johanna Raudsepp, programmi GLOBE üks korraldajatest, sõnas, et kohale tulnud noorte ülesandeks on nelja päeva jooksul koguda andmeid, mida NASA teadlased saavad kasutada võrdluseks satelliidiandmetega. Õppe käigus käsitletakse erinevaid sfääre alates atmosfäärist ja lõpetades mullasfääriga.

Eile kogunesid õpilased Käsmu, kus nad said esimese väljaõppe mõõtmiste tegemiseks. Seejärel suundutakse viieks tunniks metsa ja rannikule, et koguda mitme mõõteriista abil andmeid. Raudsepp ütles, et kuigi protsess tundub keeruline, saavad kõik sellega siiski hakkama.