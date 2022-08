Lääne-Virumaal on mehed tunduvalt rumalamad kui naised

Maakonnas on 29 997 inimest vanuses 25–64 aastat. Neist 3053 on bakalaureusekraadiga või sellega võrdsustatud rakenduskõrgharidusega. Magistreid on 3439 ja doktoreid 63. Kõrgharidusega naiste osakaal maakonnas on 41,4 protsenti, meeste puhul on see protsent kõigest 19,6.