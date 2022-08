Riik võttis Altja rannalautrid kaitse alla

"Kõik viis mälestist on hindamatud ajalooallikad, mis aitavad paremini mõista ja tundma õppida kunagist ühiskonnakorraldust, traditsioone ja kohalikku eluolu. Näiteks ajaloolised rannalautrid, mida seni oli Eestis kaitse all kaheksa, on meie mere- ja rannakultuuri oluliseks osaks. Lautrid iseloomustavad hästi mere kui elatusallika suurt rolli rannikueestlaste elus," kõneles kultuuriminister Piret Hartman ja lisas, et riikliku kaitse alla võtmine aitab tagada mälestiste võimalikult tervikliku säilimise.