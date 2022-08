Politseimuuseumi õuel saab näha kuulekaid koeri

Rallikuulekus on koeraspordiala, mis on kombineeritud agility'st ehk takistustega võistlusraja läbimisest, koeratantsust ja kuulekusest. Rallikuulekus sobib kõikidele tõugudele ja segaverelistele koertele ning eriti sel puhul, kui looma omanikul ei ole piisavalt motivatsiooni õpetada tehnilist kuulekust või kui koer ei ole tõu või iseloomu poolest kõige parem pealehakkaja. Erinevalt teistest koeraspordialadest on rallikuulekuse reeglites selgelt kirjas, et osaleda saavad ka puudega inimesed, olenemata sellest, millist abivahendit puudega inimene kasutab.