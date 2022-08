Juhtkiri: seenemets on meditatsioon

Nüüd on ilus seenesaak juba ammu ka põhjaranniku rahvast rõõmustanud. Miks üldse kipub eestlane metsa, kui poeriiulid on kaupadest lookas? Sest metsast saab värskemaid ja maitsvamaid seeni kui poest, seenemetsas käimine on eestlase meditatsioon ning metsas jõlkumine seob meid kuidagimoodi uuesti vanavanemate külge.