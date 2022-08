Repliik: rassism valgete suhtes

Inglise meedias on turniiri vältel olnud suureks teemaks Inglismaa naiskonna rassiline koosseis. Võistkonda kuulub ainult kolm tumedanahalist ja needki pääsevad harva platsile. Teemat on kajastanud pikalt ja põhjalikult The Athletic, The Guardian jt. Üldse olevat naiste jalgpall liiga Lääne-Euroopa-keskne ja ka teiste riikide võistkondades rassilist mitmekesisust vähe.