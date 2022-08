Elu alguse ülistuseks

Julgeksin öelda, et vastupidi. Õnneks räägitakse üha enam sellest, kui palju mõjutavad inimese edasist elu tema esimesed eluhetked. Oleme ühiskonnana tulnud perioodist, mil laps eraldati pärast sündi emast. Tänapäeval on see mõeldamatu, suisa kuritegelik. Nahk-naha-kontakt ema ja vastsündinu vahel on eluliselt vajalik, sellest oleneb paljuski, milliseks kujuneb ema ja lapse hilisem toimetulek, sealhulgas toimetulek rinnaga toitmisel. Seega võib öelda, et üürikesed esimesed üsavälised eluhetked määravad väga palju sellest, milline on vastsündinu hilisem emotsionaalne ja füüsiline areng. Rinnaga toitmine ei ole seega midagi, mis täidab vaid lapse füüsilisi vajadusi, on ajutine ning puudutab vaid ema ja last.