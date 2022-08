Galerii ⟩ Taktikalise meditsiini kutsemeisterlikkuse võistluse võitsid PPA kiirreageerijad

Võistluse peakorraldaja, PPA arendusekspert Heiko Porvali sõnul on üle kahe aasta toimuva võistluse peamiseks eesmärgiks arendada kõigi esmareageerijate meditsiinilise abi andmise oskusi. "Meie töös tuleb sageli ette olukordi, kus politseinikud jõuavad sündmuskohale – olgu selleks raske liiklusõnnetus või tulistamine – enne kiirabi," sõnas ta. "Sestap on oluline, et esmareageerijatel oleksid teadmised ja oskused, kuidas osutada kannatanule elupäästvat esmaabi." Porval lisas, et võistkondade tase on iga aastaga läinud aina paremaks. "Korraldustiim valmistas ette 22 erineva sisuga ülesannet, mis olid kõik koostatud eluliste ja keerukate sündmuste põhjal. Nii vanad tegijad kui ka esmakordselt võistlusest osa võtnud võistkonnad lahendasid 22 tunni jooksul kõik ülesanded meisterlikult," tunnustas Porval võistlejaid.