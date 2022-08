Viru Folgi ajal saab Käsmus lisaks heale muusikale osa kohalikust toidust ja käsitööst

Käsmu käsitööpoes tegutsev Epp Ojalill sõnas, et tema on folgiks igati valmis. Naine on varasemalt kaasa löönud ka folgi korraldusmeeskonnas. Ojalille sõnul on suvel Käsmus toimuvad üritused väga toredad, sest need toovad kalurikülla rahvast, kes muidu sinna ei satuks. “See [folk] on väga oodatud asi meil ikka,” ütles ta. Poemüüja sõnul satuvad paljud külastajad nende poodi just tänu suvelavastustele ja kontsertidele. “Meie oleme tõeliselt valmis kohe,” sõnas Ojalill rõõmsal meelel.