Kahe kooli juht Marja-Liisa Männik: ma ei ole pabistaja tüüp

Lasila põhikooli ja Veltsi lasteaed-algkooli juhtiv Marja-Liisa Männik tunnistas, et oli mõelnud kaua, kuidas kahe kooli juhtimine hakkab välja nägema. Samas oli talle andnud julgust tõsiasi, et Eestist on palju näiteid, kuidas üks inimene juhib mitut asutust.