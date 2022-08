Väike-Maarjasse ja Rakkesse paigaldati emotsioonikaamerad

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla sõnul on praktika näidanud, et selline niinimetatud emotsioonikaamera distsiplineerib tõhusalt sõidukijuhte ja parandab tunduvalt asulasisestel teedel liiklusohutust. "Kaamerate soetamisel oleme arvestanud meie elanike ettepanekutega liikluse rahustamiseks suuremates alevikes," ütles vallajuht. "Kaamerad on üks moodus tuletada autojuhile meelde, et palun käitu vastutustundlikult ja hooli meie valla inimestest."