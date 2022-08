2020. ja 2021. aastal toimusid tornlinnuses mängufilmi "Apteeker Melchior" võtted, kus filmiti üles triloogia esimese osa ühed olulisemad stseenid. Ülevaade põnevatest võttepäevadest on talletatud näituse stendidel.

Väike-Maarja muuseumi juht Edgar Tammus rääkis, et kuna tegu on püsinäitusega, on seda võimalik külastada pikemat aega.