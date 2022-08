Varaste moeröögatus on jõudnud Lääne-Virumaale

Tähelepanelik meediatarbija on lugenud, et pikanäpumehed on tõsisemalt käsile võtnud autode katalüsaatorid. Katalüsaator on summuti oluline osa. Massiliselt tehti sõidukid katalüsaatoritest paljaks näiteks Tartus. Lääne-Virumaal on politsei tänavu registreerinud kaks katalüsaatorivargust.