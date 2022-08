Haljala peremänguväljaku rajamine jõuab otsustavasse faasi

“Mõte tekkis sellest, et piirkonnas, kus see mänguväljak luuakse, käib aktiivne elamuarendus. Omavalitsus on välja ehitanud uued tänavad, rajanud kommunikatsioonid, müünud hoonestusõigusi, võimaldanud soodsates tingimustes maju püstitada,” rääkis Haljala aleviku elanik Ivo Veiert, kes arendab väljakut MTÜ Klots kaudu.