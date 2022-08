Kristjan Põldaas on lõpetanud mitu korda Tartu ülikooli, mistõttu on tal kraad nii keskkonna- kui ka õigusteaduses.

Põldaas sõnas, et otsustas ametikohale kandideerida kahel põhjusel. "Töövaldkond on üpris lai ning see võimaldab mul oma teadmisi ja kogemusi hästi rakendada ning ajendiks Haljala valda tööle tulla oli ka asjaolu, et tegu on minu koduvallaga," selgitas Põldaas, kes elab koos perega Vergi külas.