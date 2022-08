Vaata, milline tuleb ilm nädalavahetusel

Õhutemperatuur on laupäeval 16–21 kraadi. Päev on tõusva õhurõhu foonil saartel ja läänerannikul selgema taevaga ja sajuta. Mandri sisealadel on pilvisem, sajab hoovihma ja võib ka äikest olla. Pärastlõunal kanduvad sajupilved Kesk- ja Ida-Eesti kohale ja õhtul eemalduvad Peipsi taha ning taevas selgineb. Tuul pöördub kõikjal edelasse ja läände ning tugevneb puhanguti 15 m/s. Soe õhumass vahetub päeva jooksul lahedama vastu ning temperatuur on 18–23 kraadi, ennelõunal idapoolsetes maakondades veel kuni 26 kraadi.