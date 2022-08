Jõudluskontrolli Keskuse kodulehelt lehmanimede raamatust saab näha, et näiteks lehma nimega Merly ei olegi. Küll aga on 63 Merlit.

Väga põnev on veel ju ka kolleegide nimed üle kontrollida. Selgus, et ükski lehm ei ole nimeks saanud Margus, Toomas, Andres, Tauno, Mart, Ain, Christina ega Eno. Kui te kõik nüüd imestate, et miks üldse meesterahva nimede otsimisele aega kulutada, siis üllatus-üllatus, nimekirjas on tegelikult päris palju meestenimesid. Nimeraamatu eesotsast hakkasid silma näiteks Aadu ja Ahti. 18 naljahammast on lehmale näiteks ka Ahv nimeks pannud.