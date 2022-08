Hallikute pereansambel võttis tänava auks viisijupi üles

Rakvere Jaama tänav on pikemat aega olnud uuendamisel. Tööde lõpp hakkab tasapisi paistma ja tee saab juba peale asfaldikihi. Kuigi ehitustöödega kaasnevad ebamugavused ja ka kliente liigub vähem, on Hallikud siiski positiivselt meelestatud. Valmiva tee auks võeti üles lausa prantsuspärane viisijupp.

"Maailmas on palju ilusaid tänavaid ja puiesteid. Jaama tänav saab ka varsti väga ilusaks, selle jaoks me tegime loo, mille kõrvale meil on pakkuda ka sama häid ja veel paremaid croissant'e," ütles Heiki Hallik. Kuna Hallikute pere oskab lisaks küpsetamisele hästi pilli mängida, panid nad taas kokku pereansambli, kus lõid kaasa ka head sõbrad.