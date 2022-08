Kaemus ⟩ Sõru Saundi pole tehtud linnuluust

Juulikuu viimastel päevadel külastasin festivali Sõru Saund Hiiumaal. Nädal hiljem on alternatiivmuusika kaja Sõru sadamast juba ammu tuulega laiali viidud. Hilist järelhüüet kaugel peetud peole kirjutan lihtsal põhjusel – kohapeal viibides kaalusin mitu korda varianti, et äkki on tegu minu jaoks lausa selle suve tippüritusega.