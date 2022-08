Hiire sõnul vaatab ta erinevaid ilmamudeleid. Nende hulka kuuluvad ka oma täpsuse, vähemalt varasema täpsuse poolest tuntud “norrakad”. Hiire selgitas, et Eesti on piisavalt suur ja siin tuleb jälgida vihmapilve liikumist reaalajas, et enda kodukohas ilma prognoosida. Seda aitab Hiire sõnul kõige paremini teha soomlaste ilmaradar. “Kui vihmapilv on Paide kohal, siis saab radarilt vaadata, kas liigub Rakke või Tamsallu või tuleb siia,” selgitas Hiire.