Rahvarõivaste juurde ehteid valides kiputakse eksima

Keiu Kulles on osa lapsepõlvest veetnud Võsu mändide all. Tema isa Endel Tingas oli kunagi Võsu kooli direktor ja ema muusikaõpetaja. Siinne piirkond on saanud talle lähedaseks. Lisaks proovib Kulles aastas korra jõuda Karepale, et nautida sealseid mände ja merd.