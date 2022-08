Haljala vald võttis kasutusele taotluste esitamise e-keskkonna

Haljala valla IT arendusspetsialist Alexey Demin sõnas, et koos Haljala vallaga kasutab Eestis Spoku iseteeninduskeskkonda 39 omavalitsust. "Spoku iseteeninduskeskkonna kasutuselevõtmisega lihtsustamine elanike jaoks vallavalitsusele taotluste esitamist. Spoku liidestub mitmete registritega, mistõttu on taotlust esitades osa lahtreid juba eeltäidetud," selgitab Demin ning lisab, et keskkonda sisselogimine on mugav ning selleks saab kasutada nii ID-kaarti, mobiili-ID-d kui ka Smart-ID-d.