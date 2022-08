Arenguseire keskus: hinnatõus surub tudengid nõiaringi

"Uus valitsus on lubanud kõrgharidusele raha juurde – kümme miljonit kohe ning edaspidi 15 protsenti riikliku rahastuse kasvu aastas," kirjutab arenguseire keskuse juhataja Tea Danilov. "See on hea uudis ülikoolidele ning ühtlasi tähendab, et tasulise kõrghariduse teema on selleks korraks laualt maas. Kahjuks pole sellega veel kõrghariduse tuleviku teema ammendunud. Peame rääkima ka sellest, et praegune "nominaalajaga tasuta" süsteem töötab vastu õppimise ja töötamise suuremale läbipõimumisele ning probleemid elamiskulude katmisega takistavad ligipääsu kõrgharidusele," jätkas ta.