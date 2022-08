Mädapea floksipäevadel pälvis enim nööpe roosakas iludus

Eesti esinduslikemas floksiaias Mädapeal saab imetleda üle 1300 sordi aed-leeklilli ehk flokse. Tallinna ehituskooli maastikuehituse õppejõud ja aiandusspetsialist Eneli Käger on mõisa floksipäevadel olnud vabatahtlikuks. Lemmikute valimine nööpide abil on tema sõnul hästi lihtne moodus. "Kes on kõige edevam ja kes ennast kõige ilusamini näitab. Inimestele on see meeldinud. Alati tuleb nööpidest puudu," rääkis Käger.