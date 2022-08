Galerii ⟩ Simunas purustati punamonument

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla rääkis, et teema on tundlik ja seepärast tegi ta ametnikule ülesandeks teavitada juhtunust mõisa omanikku ja soovitada tal ka uurida, kas monument käib mälestusmärkide seaduse alla või mitte. Vallajuht ei välistanud, et omanik võis selle ise eemaldada. Kesküla sõnul omavalitsusel siin midagi teha ei ole, sest tegemist on eraomandis oleva kinnistuga.

Avanduse mõis kuulub osaühingule Kuukaar. Äriühingu juhatuse liige Jaak Kütt ütles, et märkas lõhkumist pühapäeval. Tema hinnangul on see kellegi kohaliku kätetöö. "See on kohalike isetegevus," lausus ta.