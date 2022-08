Avalik kiri Väike-Maarja vallavolikogu liikmetele

Meenutan, et kõigepealt panustas 1998. aastal hoonesse riik 1,2 miljonit krooni, ostes selle eraisikult kooli tarbeks. Norra riik koos sõprusvalla Sirdaliga annetas 2000. aastal 160 000 krooni invalifti rajamiseks. Edaspidi panustas riik ühiselamu ehitusse üle 5 miljoni krooni, millest 2 miljonit oli Norra riigi abi. Tuletan meelde, et lisaks muule on hoones nüüdisaegne õpilaskodu 100 õpilasele. Mõelgem, mida saab praegu osta 99 999 euro eest. Korraliku korteri, ei enam. Kas suudate Sirdali vallale, Norra riigile ja meie maksumaksjatele Eestis pärast sellist tehingut ausalt silma vaadata? Kas eelneva loetelu valguses tundub pakutud alghind teile ikka veel õiglasena? Midagi on pildil valesti? Ja selleks ei ole mitte ainult hind.