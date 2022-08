Kondaja ja kole lugu

Omapärane on see, et ta laseb kohe jutu lahti, kui sind näeb. Mitte et ta näljas oleks või süüa sooviks. Ta lihtsalt räägib, kust tuleb ja kuhu läheb. Ja pärib, et kuidas sinul läheb. Sihuke sõbralik loom. Aga saatuslikuks talle see sõbralikkus saigi. Tuli puhkaja (Tallinna sissekirjutusega) Lobi neeme ujuma. Nägi külavahel Kondajat, kes soovis vestelda. Et kust tuled ja kuhu lähed? Puhkajal aga telefon taskus. Ja puhkaja (Tallinna sissekirjutusega) kutsus Rakverest loomakaitsjad välja. Need tulid kui kiirabi. Poole tunniga. Toppisid Kondaja puuri. Ja viisid Rakveresse. Loomade varjupaika. Kujutan kassi stressi eredalt ette. Oled harjunud vabalt kondama ja nüüd puuris. Tallinna ujuja muidugi uhke. Päästab maailma. Korraldab külaelu. “Ütle, et oleme Tallinnast. Ütle, et me maksame.”