Kütusemüük väheneb kiirenevas tempos

Ühingu juht Mart Raamat selgitas, et kuna mootoribensiini kasutavad valdavalt eraisikud, annavad tarbimisnumbrid hea indikatsiooni Eesti inimeste ostujõu kohta. "Võrreldes juuniga, kui mootoribensiini tarbimine langes 9,6 protsenti, toimus juulis teatav stabiliseerumine ja müüginumbrid kahanesid 8,2 protsendi võrra," selgitas ta ja lisas, et kindlasti avaldasid mõju ka mootoribensiini madalamad hinnad – EU Oil Bulletini hinnainfo järgi oli Eesti keskmine mootoribensiini E95 müügihind juulis umbes 11 senti odavam kui rekordiliste hindadega juunis. Samas märkis Raamat, et kõrged hinnad mõjutavad eelkõige vaesemat osa elanikkonnast. "Regionaalsed tanklamüügi andmed näitavad, et Harjumaal olid mootoribensiini müügi langusnumbrid juulis poole väiksemad kui ülejäänud Eestis. Tallinna kõrgema sissetulekuga inimesed jõuavad veel kütust osta, ülejäänud Eestis on inimestel raskem," kõneles Mart Raamat.