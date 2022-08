Väike-Maarja õppekeskuse hoone müüakse 100 000 euroga

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla ütles, et ostjad on ettevõtjad Raivo Pihelgas ja Jaanus Valk. "Neil on kavas luua uus ettevõte, mis hakkab õppekeskuses tegutsema," rääkis vallavanem ja lisas, et tehingu sõlmimine on keeruline protsess, sest hoonealune maa asub kahel kinnistul, mis mõlemad kuuluvad vallale.